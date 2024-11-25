نحات سعودي يبرز جمال النخلة في متحف النخل بمعرض عالم التمور

في خطوة استثنائية تجمع بين التراث والابتكار، يعرض النحات السعودي أحمد العيد تجربته الفريدة في متحف النخل ضمن فعاليات معرض عالم التمور 2024 المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. أحمد، الذي بدأ شغفه بالنحت منذ أكثر من عشرين عامًا، يُبرز إبداعاته باستخدام مكونات النخلة مثل الجذع، الكرب، والجريد، مما شد انتباه الزوار وأثنى عليه المهتمون بالفن والتراث.