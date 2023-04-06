من بساطة التجهيزات إلى الكلفة والتفاخر.. "القرقيعان".. موروث يفقد شعبيته!

ويأتي الاحتفال بهذا الموروث الشعبي بين الأطفال بتوزيع الحلوى والهدايا بينهم؛ حيث تقوم الأسر بتجهيز أكياس مخصصة يُدَلّونها حول أعناق الصغار الذين كانوا يرتدون أزياء شعبية ويرددون الأهازيج من أجل الحصول على الحلوى والشيكولاتة من أصحاب البيوت؛ ولذلك كان أصحاب الدكاكين يقومون بخلط المكسرات والشوكولاتة لتوزيعها على الصغار وهو ما عرف بـ"قرقيعان".