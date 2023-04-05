أكثر من مليون و800 ألف مستفيد من خدمات "سقيا الماء" بمكة خلال الربع الأول من 2023

وذكر التقرير أنه تم توزيع 501.104 عبوات في محطات النقل المؤدية إلى الحرم المكي الشريف، كما استفادت الأربطة من 40.000 عبوة، وتم توزيع 125.520 عبوة لمستفيدي 10 جمعيات خيرية، بينما تم تأمين مغاسل الموتى بـ 388.800 عبوة، إضافة إلى توزيع 6.580 عبوة في الأماكن العامة، وسقيا 12.960 عاملاً.