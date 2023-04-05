أكثر من مليون و800 ألف مستفيد من خدمات "سقيا الماء" بمكة خلال الربع الأول من 2023

كشف تقرير جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة للربع الأول من عام ٢٠٢٣م عن مواصلة الجمعية تنفيذ برامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير المياه النقية والباردة وغيرها، وأن عدد مستفيدي الجمعية بلغ 1.853.944 مستفيدًا ومستفيدة.
وذكر التقرير أنه تم توزيع 501.104 عبوات في محطات النقل المؤدية إلى الحرم المكي الشريف، كما استفادت الأربطة من 40.000 عبوة، وتم توزيع 125.520 عبوة لمستفيدي 10 جمعيات خيرية، بينما تم تأمين مغاسل الموتى بـ 388.800 عبوة، إضافة إلى توزيع 6.580 عبوة في الأماكن العامة، وسقيا 12.960 عاملاً.
وأكد التقرير استمرار تنفيذ مشروع سقيا 300 أسرة شهريًّا بالصهاريج في قرى وهجر محافظة الطائف، بتنفيذ وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية، وسقيا 300 أسرة شهريًّا في الجموم بتنفيذ جمعية سخاء. مشيرًا إلى بدء المرحلة الرابعة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية و500 برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، عايض بن عبدالله بن درهم، أن الجمعية ضاعفت من كميات المياه الموزعة في شهر رمضان المبارك؛ لتصل إلى أكثر من مليونَي عبوة تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة في إمارة المنطقة.
وأشار إلى أن الجمعية وقَّعت مذكرة تعاون مع مؤسسة سقاية الأهلية، وهي ترتب حاليًا لتوقيع مذكرة تعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بهدف التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز أثرها في المجالات التنموية، حسب ما ورد في رؤية السعودية 2030.
وثمّن "ابن درهم" جهود فريق العمل بالجمعية ومتطوعيها، موضحًا أن الجمعية قدمت خلال الربع الأول 117 مبادرة تطوعية، شارك في تنفيذها 826 متطوعًا ومتطوعة، نفذوا خلالها 5.019 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 27.883 ريالاً، وبلغت نسبة رضا المتطوعين بحسب منصة العمل التطوعي 100٪.
يُذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع من خلال التواصل عبر أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455)، أو من خلال متجرها الإلكتروني store.soqia.org.sa.