النسخة الكورية من "باتريوت".. الرياض وسيئول يوقعان صفقة صواريخ اعتراضية

ويُعد ذلك النظام الصاروخي للضرب والتدمير قادرًا على اعتراض الصواريخ القادمة على ارتفاع 20 كيلومترًا؛ لحماية المنشآت الحيوية من تهديدات المدفعية والطائرات، وفقًا لما أوردته الوكالة الكورية.