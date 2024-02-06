النسخة الكورية من "باتريوت".. الرياض وسيئول يوقعان صفقة صواريخ اعتراضية

قالت وزارة الدفاع الكورية، إن شركة الدفاع الكورية الجنوبية "إل أي جي نيكس 1" أبرمت صفقة بقيمة 3.2 مليارات دولار أمريكي لتوريد صواريخ أرض-جو متوسطة المدى (M-SAM II) إلى المملكة العربية السعودية.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فقد وقعت وزارة الدفاع السعودية مع الشركة الكورية صفقة لتوريد صواريخ "تشيونغونغ" من طراز "M-SAM II" في نوفمبر.
ويُعد ذلك النظام الصاروخي للضرب والتدمير قادرًا على اعتراض الصواريخ القادمة على ارتفاع 20 كيلومترًا؛ لحماية المنشآت الحيوية من تهديدات المدفعية والطائرات، وفقًا لما أوردته الوكالة الكورية.
وبحسب المعلومات المتوفرة على موقع الدفاع العربي، المتخصص في الصناعات الدفاعية، حول النظام الصاروخي الكوري، فإنه يطلق عليه المكافئ الكوري لنظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" الأمريكي الصنع.
وتعتمد تقنية الصاروخ على صاروخ 9M96E الروسي المستخدم في نظام الدفاع S-400 الروسي، وتتكون البطارية الكاملة من النظام مما يصل إلى ست قاذفات ناقلة ذات 8 خلايا (TELs) ، ورادار ثلاثي الأبعاد.
وتُعد الصواريخ الكورية التي تعاقدت عليها المملكة نسخة مطورة من أول صاروخ موجه أرض-جو متوسط المدى مطور محليًا في كوريا "تشيونغونغ 1".