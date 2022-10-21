الهلال الأحمر يحاضر عن حالات الاختناق والغصة بمدرستين بجدة

وخلال المحاضرات تم توجيه وتثقيف الطلاب عن كيفية التعامل مع حالات الاختناق والغصة وأساسيات الإنعاش القلبي الرئوي، وعن أهمية حفظ النفس من الهلاك والحرص على تعزيز واكتساب المعلومات والمعرفة في الإسعافات الأولية من المصادر الصحيحة لإنقاذ النفس في الأزمات الشائع حدوثها في المدارس والتدريب العملي على كيفية التعامل معها وضرورة الإبلاغ عن الحالات الإسعافية التي تقع بالمدارس (لا قدر الله)، وذلك عبر التواصل مباشرة مع عمليات الهيئة على رقم الطوارئ (997)، وتمكين الفرق الطبية والإسعافية وتسهيل مهامهم داخل المدارس للاستفادة من الدقائق الذهبية لإنقاذ المصاب.