"حركية" تناقش الاتجاهات الحديثة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وتضمّنت الورشة مجموعة من المحاور الجوهرية أبرزها تعريف المشاركين بمفهوم غسيل الأموال والمخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية، ومراحل عمليات غسل الأموال، وبعض الإجراءات الوقائية لكل مرحلة، وأمثلة على بعض الأنشطة المشبوهة والأساليب والوسائل المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتحليلها، والمبادرات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى دور غسل الأموال في تمويل مجالات الإرهاب ذي الميول القومية والأيديولوجية، والإرهاب الإعلامي الذي يدعو إلى ثقافة العنف.