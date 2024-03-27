المفتي العام يطَّلع على عرض شامل لمناشط الإفتاء بحائل

كما اطلع نائب المفتي للشؤون التنفيذية، الشيخ فهد العواد، بحضور مفوض الإفتاء بمنطقة حائل ومدير الفرع بحائل ومديري عموم الرئاسة، على عرض مرئي عن مناشط الفرع، وبرامجه الجديدة التي سيقوم بها خلال الفترة المقبلة، وأبدى شكره وتقديره لفرع الإفتاء بمنطقة حائل على ما يقوم به من نشاطات دعوية وبرامج للإفتاء.