المفتي العام يطَّلع على عرض شامل لمناشط الإفتاء بحائل

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه أمس الأربعاء فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل، واستمع منه إلى ما تضمنه العرض الشامل لمناشط الإفتاء بمنطقة حائل، وأبدى سماحته سروره بنشاط الفرع في خدمة المواطنين والمقيمين في مجال الإفتاء والبرامج العلمية.
كما اطلع نائب المفتي للشؤون التنفيذية، الشيخ فهد العواد، بحضور مفوض الإفتاء بمنطقة حائل ومدير الفرع بحائل ومديري عموم الرئاسة، على عرض مرئي عن مناشط الفرع، وبرامجه الجديدة التي سيقوم بها خلال الفترة المقبلة، وأبدى شكره وتقديره لفرع الإفتاء بمنطقة حائل على ما يقوم به من نشاطات دعوية وبرامج للإفتاء.