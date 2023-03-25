بينها السعودية.. تنبيه لمواطني 3 دول خليجية لتحاشي مواقع الاحتجاجات بفرنسا

وذكرت السفارة السعودية في تغريدة عبر "تويتر"، أنها تود تنبيه المواطنين الموجودين على الأراضي الفرنسية حالياً إلى ما تشهده العاصمة باريس ومدن فرنسية عدة من مظاهرات واحتجاجات، داعية مواطنيها إلى اتباع الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، والالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية المعنية، ‏وأكدت ضرورة التواصل معها لطلب أي مساعدة.