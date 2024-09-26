"بن سلمة" يزور المدينة الصناعية الخاصة لمجموعة مواد الإعمار في محافظة بحرة بمكة

وكانت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، قد وقّعت أواخر عام 2021م، اتفاقية مع شركة محمد بن لادن؛ لتطوير هذه المدينة الصناعية الخاصة، حيث تصل مساحتها الإجمالية إلى أكثر من 5 ملايين م²، وتضم العديد من الصناعات القائمة المتعلقة بالمواد الأساسية، ومواد البناء المستخدمة في بناء الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المستودعات والسكن الخاص بالعمالة، وتأتي الاتفاقية ضمن مهام "مدن" لمنح التراخيص اللازمة لإقامة المدن والمُجمّعات الصناعية الخاصة التي يُطوّرها القطاع الخاص، ويؤسّس لبنيتها التحتية طبقًا للمعايير واللوائح المعتمدة لديها، على أن تشرف "مدن" على أعمال التطوير والتشغيل مع تطبيق جميع الاشتراطات الواردة في دليل البناء والسلامة والدليل البيئي.