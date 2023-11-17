بالصور: سلطنة عُمان في يومها الوطني الـ 53.. مسيرة بناء وتطوير نحو مستقبل مشرق

وبعد أن توفي الإمام أحمد بن سعيد في الرستاق التي كانت عاصمة له، خلفه عدد من الأئمة والسلاطين البارزين الذين حافظوا على استمرار حكم أسرة البوسعيد وصولًا لعهد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورـ رحمه الله ـ باني نهضة عُمان الحديثة، ثم عهد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، الذي تسلم مقاليد الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد يوم العاشر من يناير 2020م، طبقًا لوصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.