اكتشاف بقايا أحفورية نادرة في السعودية تراوحت أعمارها ما بين 16 و80 مليون عام

ثم انطلق فريق البحث الاستكشافي للأحافير إلى متكون الرشراشية بمنطقة الجوف حيث تم اكتشاف نوع نادر من حيتان الإيوسين العملاقة، التي كانت تتخذ المياه الدافئة لبحر التيثس بيئة مثالية للتكاثر. ويتراوح طول الحوت المكتشف من مقدمة رأسه إلى آخر ذيله ما بين 18 إلى 20 مترًا؛ وذلك اعتمادًا على الهياكل المكتشفة في أماكن مختلفة من العالم. وقد خلصت المشاهدات الميدانية والقياسات الدقيقة لجزء من العمود الفقري إلى أن الفقرات التي تم العثور عليها قد بلغ عرض إحداها 48 سم، وهذا ما لفت الانتباه أثناء عملية التنقيب. وبالرجوع إلى قواعد البيانات والتصنيفات العلمية المتوفرة عالميًّا، رُجّح أن يكون هذا النوع من حيتان Basilosaurus من الثدييات البحرية، وهو أكبر حيتان الإيوسين.