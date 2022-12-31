عدسة "سبق" ترصد.. موروثنا مع الإبل عشق يبدأ منذ الصغر

يُعتبر عشق ومحبة الإبل موروثًا شعبيًّا في الجزيرة العربية، توارثه الأبناء من الأجداد؛ ينشأ عليه الفرد منذ نعومة أظافره؛ لكون الإبل وسيلة الإنسان في جميع المجالات: التغذية والتنقل في الماضي.
عدسة "سبق" رصدت في القرية الشعبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الطفل "خالد" الذي ظل متعلقًا بصغير الإبل "حوار"، وبقي بجواره يلاعبه ويُقبِّله رغم تعدُّد الأركان التي تضم براندات عالمية ومحال شعبية متنوعة، في صورة رسخت للزوار من الوطن العربي والأجنبي مدى تعلُّق النشء بذلك المورث الشعبي الذي يمتد على مدار قرون من الزمن، وأصبح متأصلاً في نفوس المجتمع.
ويعكس مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليًا على أرض الصياهد الجنوبية، علاقة الإنسان بالإبل في الجزيرة العربية، وارتباطه بها ثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، ومدى بُعد هذه العلاقة طيلة العصور الماضية والحاضرة.
وقد خصصت إدارة المهرجان موقع القرية الشعبية حظائر للإبل لتعريف الزوار بألوانها وأنواعها.