عدسة "سبق" ترصد.. موروثنا مع الإبل عشق يبدأ منذ الصغر

عدسة "سبق" رصدت في القرية الشعبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الطفل "خالد" الذي ظل متعلقًا بصغير الإبل "حوار"، وبقي بجواره يلاعبه ويُقبِّله رغم تعدُّد الأركان التي تضم براندات عالمية ومحال شعبية متنوعة، في صورة رسخت للزوار من الوطن العربي والأجنبي مدى تعلُّق النشء بذلك المورث الشعبي الذي يمتد على مدار قرون من الزمن، وأصبح متأصلاً في نفوس المجتمع.