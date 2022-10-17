رئيس "إتقان": الخطاب الملكي راعى الشمولية في إيضاح سياسات مفصلية للدولة داخليًّا وخارجيًّا

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- السنوي في أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى راعى الشمولية لرسم سياسات مفصلية للدولة داخليًّا وخارجيًّا، مشيرًا إلى أنه أبرز الأسس والتطلعات التي تعمل عليها السعودية نحو حضورها محليًّا ودوليًّا، وكذلك في أولوياتها لبناء الإنسان، وتعزيز فرص العيش الكريم للمواطن والمقيم.
وبيَّن "الرشيد" في تصريح صحفي أن الخطاب الملكي تطرَّق إلى جوانب مهمة في المستهدفات التي توليها الدولة لتوفير أسباب الطمأنينة والأمان للمواطن والمقيم، وحماية المكتسبات، ومواجهة مختلف التحديات والتهديدات.. مبينًا أنه ركز على دعم الخطط والبرامج في قطاعات الإسكان والصحة والعمل التي تشهد نقلة نوعية.
وأشاد "الرشيد" بما شهدته السعودية خلال السنوات القليلة الماضية من دعم المشاريع الخاصة بالقطاع العقاري؛ لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية، إلى جانب وضع الخطط الاستراتيجية لرفع نسبة التملك في قطاع الإسكان إلى 70% بحلول 2030 تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي يبذلها سمو ولي العهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله-، الذي جعل من السعودية دوحة خير ومحط أنظار العالم.
ولفت رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية النظر إلى أن القيادة الرشيدة تعتز بالقيم والثوابت التي قامت عليها هذه البلاد، وتُسخِّر كل الإمكانات المادية والبشرية لدفع مسيرة التنمية، وطوَّرت منظومة العمل للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، سواء للمواطنين والمقيمين، ولكل من يأتي سائحًا أو معتمرًا أو حاجًّا تحقيقًا لرؤية 2030.
وأشاد عبدالعزيز الرشيد في ختام تصريحه بالعناية الفائقة التي توليها القيادة الحكيمة لدعم الخطط والبرامج التي تدعم الاستثمار الأجنبي في السعودية، من تقديم التسهيلات، وفتح التأشيرات تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 التي يلمس آثارها الإيجابية الجميع، ولاسيما الذين يعملون في قطاع السياحة والتجارة والسوق العقارية التي تُعتبر أحد روافد الاقتصاد السعودي المهم.