رئيس "إتقان": الخطاب الملكي راعى الشمولية في إيضاح سياسات مفصلية للدولة داخليًّا وخارجيًّا

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- السنوي في أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى راعى الشمولية لرسم سياسات مفصلية للدولة داخليًّا وخارجيًّا، مشيرًا إلى أنه أبرز الأسس والتطلعات التي تعمل عليها السعودية نحو حضورها محليًّا ودوليًّا، وكذلك في أولوياتها لبناء الإنسان، وتعزيز فرص العيش الكريم للمواطن والمقيم.