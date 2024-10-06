قنصلية المملكة في هيوستن تنبّه المواطنين في فلوريدا من العاصفة "ميلتون"

أصدرت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن، اليوم، تنبيهاً عاجلاً للسعوديين في ولاية فلوريدا؛ دعتهم خلاله إلى توخي الحيطة والحذر بشأن العاصفة الاستوائية "ميلتون"، ومتابعة تعليمات السلطات المحلية.
وقالت القنصلية، عبر حسابها في "إكس"، إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات في ولاية فلوريدا بشأن العاصفة الطبيعية (ميلتون)، تود القنصلية العامة في هيوستن، التنبيه على جميع المواطنين الموجودين في الولاية، بتوخي الحيطة والحذر، ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليماتٍ، وعند الحاجة يُرجى الاتصال على أرقام الطوارئ:
281-917-8305
281-917-8658
281-889-0570