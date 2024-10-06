قنصلية المملكة في هيوستن تنبّه المواطنين في فلوريدا من العاصفة "ميلتون"

وقالت القنصلية، عبر حسابها في "إكس"، إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات في ولاية فلوريدا بشأن العاصفة الطبيعية (ميلتون)، تود القنصلية العامة في هيوستن، التنبيه على جميع المواطنين الموجودين في الولاية، بتوخي الحيطة والحذر، ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليماتٍ، وعند الحاجة يُرجى الاتصال على أرقام الطوارئ: