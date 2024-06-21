بتوعية 122 ألف حاج.. "كفى" تختتم مشروعها "معاً ليكون الحرم بيئة نقية"

وبيّن "الحمدان"؛ أنه استفاد من المقاطع التوعوية الخاصة بالمشروع عبر القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي ٨٣٦ ألفاً، أما ميدانياً؛ فقد وزع فريق "كفى" المكوّن من ٨٠ مشاركاً ما بين مختص ومتطوع أكثر من ٨٠ ألف بطاقة توعوية، و٣٠ ألف سواك، كهدية لحجاج بيت الله الحرام، كما أُقيم خلال الموسم ٦٦ لقاءً توعوياً بمخيمات الحجاج، إضافة إلى وجود العيادات المتنقلة المجهّزة بأحدث الأجهزة التي يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصّين بعلاج الإدمان.