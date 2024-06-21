بتوعية 122 ألف حاج.. "كفى" تختتم مشروعها "معاً ليكون الحرم بيئة نقية"

اختتمت جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرّمة، مشروعها الموسمي "معاً ليكون الحرم بيئة نقية" بنسخته السابعة وذلك بتوعية ١٢٢.٤٦٤ ألف حاج وزائر، وإقلاع ٤٨٨ مدخناً، وإطفاء أكثر من ٦٤٠٠ سيجارة، وذلك بموسم حج ١٤٤٥هـ.
وأوضح مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرّمة إبراهيم بن أحمد الحمدان؛ أن هذا المشروع الذي يُعنى بنشر ثقافة الامتناع عن التدخين جوار ساحات الحرم والمشاعر المقدّسة تعظيماً لهذه البقعة الطاهرة، واستثماراً للموسم الإيماني العظيم لتغيير هذه السلوكيات السيئة، قد أثمر في توعية أكثر من ١٢٢ ألفاً و٤٨٨ شخصاً؛ منهم مَن تلقى العلاج، و٨٤٩ قُدمت لهم الاستشارات الطبية.
واستطاع فريق "كفى" إطفاء أكثر من ٦٤٠٠ سيجارة حول ساحات الحرم المكي.
وبيّن "الحمدان"؛ أنه استفاد من المقاطع التوعوية الخاصة بالمشروع عبر القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي ٨٣٦ ألفاً، أما ميدانياً؛ فقد وزع فريق "كفى" المكوّن من ٨٠ مشاركاً ما بين مختص ومتطوع أكثر من ٨٠ ألف بطاقة توعوية، و٣٠ ألف سواك، كهدية لحجاج بيت الله الحرام، كما أُقيم خلال الموسم ٦٦ لقاءً توعوياً بمخيمات الحجاج، إضافة إلى وجود العيادات المتنقلة المجهّزة بأحدث الأجهزة التي يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصّين بعلاج الإدمان.
جديرٌ بالذكر أن مشروع "معاً ليكون الحرم بيئة نقية أُقيم هذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل".