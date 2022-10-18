أمانة الطائف تزيل 258374م3 مخلفات بناء من الأراضي البيضاء

تمكنت أمانة الطائف، عقب متابعة الشاحنات التي تقوم برمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء دون الالتزام برميها في المواقع المحددة، مما يشكل تشوهاً بصرياً يؤثر على المظهر العام للمدنية؛ من ضبط عدد من الشاحنات المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على أصحابها نظير مخالفتهم للأنظمة والتعليمات البلدية.