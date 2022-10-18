أمانة الطائف تزيل 258374م3 مخلفات بناء من الأراضي البيضاء

تمكنت أمانة الطائف، عقب متابعة الشاحنات التي تقوم برمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء دون الالتزام برميها في المواقع المحددة، مما يشكل تشوهاً بصرياً يؤثر على المظهر العام للمدنية؛ من ضبط عدد من الشاحنات المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على أصحابها نظير مخالفتهم للأنظمة والتعليمات البلدية.
ونفذت الفرق الرقابية خطط ميدانية لتعزيز أعمال معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالأحياء والضواحي.
جاء ذلك في سياق برامج ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية للحد من التشوهات البصرية ورفع مستوى الامتثال في الأعمال الإنشائية.
وقالت أمانة الطائف: الفرق الميدانية عملت بشكل مكثف على رفع معدل الإنجاز، حيث أنجزت مهام ميدانية لرفع المخلفات والمتروكات والمخلفات الصلبة ومخلفات البناء والهدم والترميم من مواقع مختلفة بالمدينة، تجاوزت كميتها 258374 مترًا مكعبًا خلال الشهر الماضي.
وأضافت: الخطط التوعوية والتي أطلقتها الوزارة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في الحد من التشوهات البصرية ومخالفات البناء والهدم وإزالة نواتج الحفر والهدم والترميم من الأراضي البيضاء، وذلك في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة والتي تمثل إحدى برامج رؤية المملكة 2030.