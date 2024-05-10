المواطن والمشروعات والخدمات.. أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس المجمعة المحلي

رأس أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مبنى محافظة المجمعة، اجتماع المجلس المحلي بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك على هامش زيارته التفقدية للمجمعة والمراكز التابعة لها.
وأكد الأمير فيصل بن بندر، أن زيارة محافظة المجمعة وبقية محافظات المنطقة تأتي لخدمة المواطن والمقيم في محافظة المجمعة والمراكز التابعة لها وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- قائد الرؤية الواضحة للمملكة 2030.
ورفع أمير الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما يبذلانه في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
كما أعرب أمير الرياض عن سعادته بزيارة محافظة المجمعة، وقال: "تم اليوم مناقشة العديد الموضوعات التي تهم المواطن في المحافظة من المشروعات الخاصة بالاتصالات والمياه والطرق، واتخاذ العديد من التوصيات التي تصب في مصلحة تطوير العمل بالمحافظة".
وأشار إلى أن تعثر بعض المشروعات في المحافظة يعد عائقًا أمام تطوير المحافظة، سائلاً المولى أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن المبارك، مشدداً على ضرورة أن تولي الوزارات المعنية بالمشروعات أولوية قصوى لذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظهم الله لتجنب تعثر المشروعات.
عقب ذلك، اطلع أمير الرياض، على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، كما استمع إلى شرح من الأعضاء حول جهود وأعمال مختلف القطاعات والجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأبرز المشروعات التي تعمل عليها.
كما اطلع الأمير على أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات والقطاعات بالمحافظة، موجهًا بضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة، ثم شاهد والحضور، عرضًا مرئيًا حول خدمات المياه القائمة والمستقبلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وعرضاً مرئياً آخر حول خدمات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، شاهد أمير منطقة الرياض، والحضور عرضاً مرئيًا حول أهم المشروعات المنجزة والمتأخرة والمتعثرة بالمحافظة، والمنجزات البلدية بالمحافظة.