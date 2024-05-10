المواطن والمشروعات والخدمات.. أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس المجمعة المحلي

عقب ذلك، اطلع أمير الرياض، على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، كما استمع إلى شرح من الأعضاء حول جهود وأعمال مختلف القطاعات والجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأبرز المشروعات التي تعمل عليها.