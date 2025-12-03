انطلاق مؤتمر "العدالة المستدامة 2025" بجامعة الأمير محمد بن فهد بمشاركة خبراء دوليين

انطلقت اليوم الأربعاء، في مقر جامعة الأمير محمد بن فهد بمدينة الخبر، أعمال المؤتمر الدولي "العدالة المستدامة 2025: القانون، البيئة، والمسارات الأخرى لتحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة"، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات العالمية، ويستمر حتى الثالث من ديسمبر الجاري.
وافتُتِح المؤتمر بكلمة لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، الذي رحّب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية انعقاد المؤتمر في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، التي تستدعي تطوير حلول قانونية وبيئية داعمة للتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور العنزي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتًا إلى سعي الجامعة لتوفير منصة عالمية تجمع الخبرات وتعزز سيادة القانون وبناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً، بما ينسجم مع رسالتها في خدمة المجتمع الإنساني والمعرفي.
ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور المرتبطة بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، من أبرزها:
سيادة القانون
الوصول إلى العدالة
حماية البيئة
التحول الرقمي
الأمن السيبراني
العدالة الرقمية
وشهدت الجلسات الأولى طرح نماذج وحلول عملية للتعامل مع التحديات القانونية والتقنية والبيئية في هذه المجالات.
ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين الدوليين البارزين، من بينهم:
الدكتور جوزيف أوسترانسكي من المعهد الدولي للتنمية المستدامة في كندا
الدكتورة فيلين فولينغ من برنامج الأمم المتحدة للقانون الموحد
الدكتورة رضوى سمان، أستاذة القانون في جامعة كورنيل الأمريكية
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود الجامعة لتعزيز التكامل بين التخصصات القانونية والبيئية والتقنية، ودعم تطوير ممارسات العدالة المستدامة محليًا ودوليًا.