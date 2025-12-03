انطلاق مؤتمر "العدالة المستدامة 2025" بجامعة الأمير محمد بن فهد بمشاركة خبراء دوليين

انطلقت اليوم الأربعاء، في مقر جامعة الأمير محمد بن فهد بمدينة الخبر، أعمال المؤتمر الدولي "العدالة المستدامة 2025: القانون، البيئة، والمسارات الأخرى لتحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة"، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات العالمية، ويستمر حتى الثالث من ديسمبر الجاري.