ناشرون بمعرض المدينة للكتاب 2024: لمسنا شغف الأهالي بالقراءة واقتناء الكتب

من ناحيته، أعرب شكر يوسف محمد؛ من مكتبة ناشر العلوم السعودية، عن شكره لهيئة الأدب والنشر والترجمة؛ الجهة المنظّمة لمعرض المدينة المنوّرة، على حُسن التنظيم والتعامل الذي يستحق أن يكون محل إشادة، مبيناً أنه على الرغم من التوافد الكبير للزوّار على المعرض في كل أيامه فإنه كانت هناك سهولة في تجوُّل الزوّار بين أجنحة الدور المشاركة، مع ارتفاع حركة شراء الكتب.