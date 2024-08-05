ناشرون بمعرض المدينة للكتاب 2024: لمسنا شغف الأهالي بالقراءة واقتناء الكتب

أشاد ناشرون بحُسن تنظيم معرض المدينة المنوّرة للكتاب 2024، والإقبال الكبير من الزوّار على المعرض، وزيارة أجنحة دور النشر المُشاركة، واقتناء الكتب في شتى صنوف المعرفة، مؤكدين حرصهم على المشاركة في النسخ المقبلة من المعرض الذي تحقّق فيه دور النشر مبيعات عالية.
تشارك في معرض المدينة المنوّرة للكتاب بنسخته الثالثة 300 دار نشر موزعة على 200 جناح، تعرض أحدث إصداراتها في الأدب ومجالات العلوم والمعرفة، إضافة إلى كتب أدب الطفل واليافعين.
وقال أحمد شريف؛ من "دار الفنار المصرية": "شاركت دار الفنار في جميع نسخ معرض المدينة المنوّرة للكتاب منذ انطلاقه عام 2022م، وفي كل نسخة جديدة من المعرض نجد تطويراً وتنظيماً أفضل من النسخة السابقة، ولمسنا في النسخة الحالية حُسن التنظيم الذي بدا واضحاً في انسيابية حركة الزوّار طيلة أيام المعرض".
وأضاف "شريف"، أن تنظيم النسخة الحالية وما شهدته من تطوير يعطينا حافزاً للمشاركة في الدورات المقبلة من المعرض، مشيراً إلى أن دار الفنار تشارك في جميع معارض الكتاب في المملكة، لأنها معارض متميزة، ويوجد فيها إقبالٌ كبيرٌ على اقتناء الكتب.
من جهته، أوضح عذب البصري؛ من "دار نوفا بلس الكويتية"، أن معرض المدينة المنوّرة للكتاب يُشجع دور النشر على المشاركة، واستطعنا من خلال مشاركتنا السابقة أن يكون للدار قُراؤها في المدينة المنوّرة الذين يحضرون للمعرض ويشترون إصداراتها، مثمّناً التنظيم الجيد للنسخة الحالية من المعرض، وتصميم الأجنحة، مما كان له أثره الإيجابي في دور للنشر.
بدوره، أكّد خالد محمد من "دار حول العالم" الإماراتية، أن معرض المدينة المنوّرة للكتاب محفّز لمشاركات مقبلة لنا، بدعم مما لمسناه من ترتيب وتجهيز، والإقبال اللافت للزوّار على شراء الكتب في المجالات المختلفة، مبيناً أننا لمسنا في هذه النسخة شغف أهالي المدينة المنوّرة بالقراءة واقتناء الكتب العربية والإنجليزية في ظل أسعار تنافسية.
أما باسل محمد؛ من "دار بورت بوك" البحرينية، فبيّن أن هذه المشاركة هي الأولى للدار في معرض المدينة المنوّرة للكتاب في نسخته الثالثة، وجاءت مشاركتنا بعد نجاحه في نسختيه السابقتين، مما أوجد بداخلنا الحافز لأن نكون ضمن الدور المشاركة هذا العام، ومشجعاً على المشاركة النسخ المقبلة.
من ناحيته، أعرب شكر يوسف محمد؛ من مكتبة ناشر العلوم السعودية، عن شكره لهيئة الأدب والنشر والترجمة؛ الجهة المنظّمة لمعرض المدينة المنوّرة، على حُسن التنظيم والتعامل الذي يستحق أن يكون محل إشادة، مبيناً أنه على الرغم من التوافد الكبير للزوّار على المعرض في كل أيامه فإنه كانت هناك سهولة في تجوُّل الزوّار بين أجنحة الدور المشاركة، مع ارتفاع حركة شراء الكتب.
وأشاد محمد عرب؛ من "مركز الأدب العربي"، بالإقبال الجيد على الكتب، والتعرُّف على أحدث إصدارات الدور المشاركة في ميادين الأدب والثقافة، مما أعطى المعرض تميزاً يضاهي معارض الكتب الدولية، وأوجد رغبة لدى دور النشر في المشاركة في النسخ المقبلة.
أما سمر زليخة؛ من "دار ياسمينا للنشر" في مصر، فأوضحت أن التنظيم والتجهيز المتميّز والجهود المبذولة من هيئة الأدب والنشر والترجمة طيلة أيام المعرض قدّم انطباعاً حسناً، ورسالة لباقي دور النشر العربية والأجنبية للمشاركة في النسخ المقبلة لمعرض المدينة المنوّرة.
يُذكر أن معرض المدينة المنوّرة 2024 أُقيم على مساحة 20 ألف م2 خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، وشهد حضوراً جماهيريًّا واسعاً خلال مدة تنظيمه من 30 يوليو حتى 5 أغسطس.
وحرصت هيئة الأدب والنشر والترجمة على تنظيم هذه النسخة وفق رؤية متجدّدة وهوية مميزة تواكب أحدث مستجدات صناعة النشر، لتشكّل امتداداً لنجاح النسختيْن السابقتيْن، وتؤكّد أهمية المدينة المنوّرة الثقافية ومكانتها في المشهد الثقافي السعودي.