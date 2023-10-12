"القويز" يُكَرّم "بنك الرياض" لرعايته ومشاركته الفاعلة بالنسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية

واشتملت مشاركة بنك الرياض في أعمال الملتقى، الذي يعد أحد أبرز المنصات والملتقيات التي تُعنى بتبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، وتناول التحولات التنظيمية في العصر الرقمي والتقنيات المالية، استعراضًا لجملة الفرص الوظيفية الواعدة التي يتيحها بنك الرياض أمام الكفاءات والكوادر الوطنية عبر جناح البنك في الملتقى، إلى جانب منظومة البرامج التدريبية التي يتبناها لتطوير القدرات البشرية الوطنية؛ فضلًا عما يوفره من بيئة أعمال تحفيزية لتأهيل القيادات المؤهلة في قطاع الصناعة المصرفية والمالية، استنادًا إلى التجربة الواسعة التي يتمتع بها في هذا الجانب على اعتباره من المؤسسات المصرفية الرائدة في المملكة والمنطقة.