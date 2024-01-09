"كاوست" و"أرامكو" توقعان اتفاقية تأسيس تحالف تقني

وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، مع شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تأسيس تحالف تقني، تركز على إدارة الأداء والسلامة للمواد "غير المعدنية" و"المركبة" في تطبيقات الطاقة "ENERCOMP".
وانضمت "أرامكو" إلى هذا التحالف كعضو مؤسس وأول راعٍ للأبحاث؛ لتعزيز تطوير المواد غير المعدنية في قطاع الطاقة.
ويمثل هذا التحالف التقني الذي يمتد لخمس سنوات استثمارًا كبيرًا لـ"كاوست"، في البحث والتطوير بمجال المواد غير المعدنية والمركبة؛ لتعزيز مكانة المملكة في تحولات الطاقة والمواد.
كما يهدف هذا الاستثمار المشترك إلى دعم رؤية السعودية 2030، نحو الاستدامة وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير مواد أقل استهلاكًا للطاقة وذات بصمة كربونية منخفضة.
وستستفيد "أرامكو" من المبادرات ذات الصلة مثل: مركز الكربون في جامعة رايس في الولايات المتحدة ومركز الابتكار في المواد غير المعدنية "NIC" في المملكة المتحدة؛ لدعم تحالف "ENERCOMP"، في تحويل العلوم الأساسية إلى حلول لإدارة السلامة قابلة للنشر.
وسيؤدي ذلك إلى زيادة ثقة قطاع الصناعة على المدى البعيد، بالدور الذي يمكن أن تلعبه المواد غير المعدنية والمركبة في تحول المواد.
وعلى غرار نموذج مركز "NIC"، ستُشجع المبادرة الأطراف المؤثرة الأخرى في قطاع الطاقة على الانضمام إلى هذا التحالف والاستفادة من القدرات البحثية المتطورة لـ"كاوست" في مجال الحلول الهندسية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم المواد.
وقال النائب الأعلى لرئيس "أرامكو" للتنسيق والإشراف التقني الدكتور علي المشاري: "نهدف من خلال هذا التعاون إلى إنشاء مركز ابتكار للمواد المركبة المتقدمة في المملكة. إضافة لنشر تقنيات جديدة لإدارة السلامة في صناعة الطاقة بشكل عام عبر التركيز على تطوير وتكامل أجهزة الاستشعار الذكية والفعالة من حيث التكلفة في المواد المركبة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الناشئة".
كما صرح أستاذ الهندسة الميكانيكية في "كاوست" مدير تحالف "ENERCOMP" البروفيسور جيل لوبينو، بأن هذه الخطوة تمثل حقبة جديدة من التعاون القوي بين "كاوست" ورواد قطاع الطاقة، عبر تأسيس شراكة طموحة تُركز على الصناعة.
وقال "لوبينو": سنشكل فريقًا متخصصًا في الجامعة لدعم التطبيقات الهندسية للمواد غير المعدنية والمواد المركبة، عبر سلسلة قيمة الطاقة الكاملة.
وأضاف: نأمل أن يساهم تحالفنا في دعم جهود المملكة العربية السعودية في مجال المواد غير المعدنية والمركبة وتمكين الحلول المبتكرة اللازمة لمستقبل أكثر استدامة.