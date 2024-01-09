"كاوست" و"أرامكو" توقعان اتفاقية تأسيس تحالف تقني

وقال النائب الأعلى لرئيس "أرامكو" للتنسيق والإشراف التقني الدكتور علي المشاري: "نهدف من خلال هذا التعاون إلى إنشاء مركز ابتكار للمواد المركبة المتقدمة في المملكة. إضافة لنشر تقنيات جديدة لإدارة السلامة في صناعة الطاقة بشكل عام عبر التركيز على تطوير وتكامل أجهزة الاستشعار الذكية والفعالة من حيث التكلفة في المواد المركبة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الناشئة".