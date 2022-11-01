"الفنون البصرية" تختتم مهرجان "شفت 22" بالرياض

يُذكر أن مهرجان "شفت 22" لفن الجداريات يأتي ضمن جهود هيئة الفنون البصرية، للاحتفاء بالفنانين السعوديين، وتشجيعهم وتمكينهم من خلال منصات لتبادل الحوار والإبداع الفني في مجال فن الجداريات، وتسليط الضوء على واحد من أحدث أشكال الفنون في المملكة.