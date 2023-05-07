"الجيومكانية" تدشن 16 خارطة بحرية ملاحية إلكترونية "ENC" في تونتون بالمملكة المتحدة

وتهدف المملكة -ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- من خلال عضويتها بالمركز الدولي للخرائط الملاحية الإلكترونية، ومن خلال نشر الخرائط البحرية الملاحية الإلكترونية (ENC)، إلى دعم سلامة وأمان الملاحة البحرية في المناطق البحرية السعودية، وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبرتوكولات البحرية الصادرة عن المنظمات الدولية، وتحسين مستويات السلامة البحرية (البشرية والمادية) والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية واستدامة أنشطة صيد الأسماك والتنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتهيئة وتطوير قطاع المساحة البحرية والبنية التحتية للبيانات الجيومكانية البحرية في المملكة وجعل القطاع جاذبًا للاستثمار.