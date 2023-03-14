"مستشار عقاري": تأمين البنوك على المسكن لا يشمل العيوب الإنشائية إلا بحالة الكوارث الطبيعية

وتشمل الوثيقة تعويض المؤمّن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال، وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تُكتشف والتي تُبلغ الشركة عنها، وذلك خلال فترة التغطية التأمينية إلا ما استُثْنِي في هذه الوثيقة؛ لما قد يسبب أيًا من الأضرار المادية للمباني والتهديد بوقوع انهيار وشيك للمباني، ما يتطلب اتخاذ تدابير علاجية فورية لمنع الانهيار الفعلي، خلال فترة التغطية التأمينية.