"السواحة": نقل اختصاصات قطاع البريد يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا

وأشار إلى أن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات استطاعت تحقيق العديد من المنجزات والمكاسب، في مقدمتها: تمكين سوقه من النمو والوصول إلى حجم يقارب 6,7 مليارات ريال بمعدل نمو مقداره 29%، ووصول عدد الشركات المرخصة إلى 145 شركة بنسبة نمو بلغت 1511%، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 6 مليارات ريال بنسبة نمو 15.4%، رافق ذلك زيادة في عدد المناديب المسجلين في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، إذ بلغ عددهم 190.8 ألف مندوب.