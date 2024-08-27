"بيئة طبرجل" تكثّف جولات تحصين الآبار المكشوفة وتدعو للإبلاغ عنها عبر "نما"

وشدد مدير مكتب البيئة بمحافظة طبرجل المهندس ماجد بن لافي الشراري، على أهمية الشراكة المجتمعية، وتضافر الجهود لحماية المجتمع من المخاطر، منوهًا بالدور المهم للمواطن والمقيم في الوقاية من المخاطر؛ داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عند ملاحظة الآبار والمواقع الخطرة من خلال تطبيق وزارة البيئة والمياه والزراعة (نما) الذي يتيح الإبلاغ عن الآبار المكشوفة.