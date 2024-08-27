"بيئة طبرجل" تكثّف جولات تحصين الآبار المكشوفة وتدعو للإبلاغ عنها عبر "نما"
كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، جولات حصر وردم وتحصين الآبار المهجورة والمكشوفة، التي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، وحمايةً لطبقات المياه الجوفية من التلوث.
وقام الفرع -ممثلًا في مكتب الوزارة بمحافظة طبرجل- بردم اثنين من الآبار المكشوفة خلال جولات ميدانية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، نفذها قسم المياه بالمكتب؛ أسفرت عن رصد وتحصين اثنين من الآبار الارتوازية المكشوفة تشكلان خطورةً على المارة وأهالي المنطقة.
وشدد مدير مكتب البيئة بمحافظة طبرجل المهندس ماجد بن لافي الشراري، على أهمية الشراكة المجتمعية، وتضافر الجهود لحماية المجتمع من المخاطر، منوهًا بالدور المهم للمواطن والمقيم في الوقاية من المخاطر؛ داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عند ملاحظة الآبار والمواقع الخطرة من خلال تطبيق وزارة البيئة والمياه والزراعة (نما) الذي يتيح الإبلاغ عن الآبار المكشوفة.