بالفيديو.. معرض البناء السعودي يكشف عن مستقبل البيوت الذكية.. منازل تتفاعل مع احتياجات سكانها

في مشهد يتجاوز الخيال، شهد زوّارُ معرض البناء السعودي 2024 تعريفًا ببيئة المنازل الذكية؛ حيث يفتح باب الكراج تلقائيًّا عند اقترابك من المنزل، وتضبط الإضاءة ودرجة حرارة التكييف تلقائيًّا لاستقبالك.
وينظم المعرضَ وزارةُ البلديات والإسكان بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى الخميس المقبل، ويستعرض تقنيات متطورة حولت مفهوم المنازل إلى بيئة تفاعلية تتفهّم احتياجات ساكنيها وتلبّيها بدقّة ومرونة.
وفي هذا الإطار شرحت "إسراء بسام" مديرة فرع المنطقة الغربية لإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، في تصريح لصحيفة "سبق"؛ أنّ هذه المنازل لا تكتفي بالتحكم عن بُعد، بل تستبق احتياجات سكانها بشكل تلقائي؛ مما يخلق تجربة سكنية غير مسبوقة تشمل فتح الكراجات، وضبط درجات التكييف، وتفعيل أنظمة الصوت، وحتى اختيار القنوات المفضلة على شاشات التلفاز.
وأكّدت أن مستوى الأمان في البيوت الذكية يفوق المنازل التقليدية بفضل وجود كاميرات مراقبة ومستشعرات متقدمة للحرارة والدخان والغاز؛ حيث يستجيب النظام فورًا للحرائق أو المخاطر عبر فتح الأبواب تلقائيًّا؛ مما يعزّز الأمان ويحمي السكان.
وأشارت إلى أنّ تكلفة تجهيز المنازل الذكية أصبحت في متناول الأفراد؛ ما يعزّز تطلعات المملكة ضمن "رؤية 2030" لتحقيق توسع ملحوظ في إنشاء المنازل والمدن الذكية.
ويشارك في معرض البناء السعودي 2024 أكثرُ من 600 عارض من 31 دولة؛ حيث يقدمون أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات متعددة تشمل تقنيات ومواد البناء، والتصميمات الداخلية، وتكنولوجيا الحجر، والألمنيوم، والأبواب، والواجهات، والطاقة البديلة، وتقنيات المياه؛ مما يفتح آفاقًا نحو بيئة عمرانية مبتكرة ومستدامة تلبّي احتياجات المستقبل.