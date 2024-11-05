بالفيديو.. معرض البناء السعودي يكشف عن مستقبل البيوت الذكية.. منازل تتفاعل مع احتياجات سكانها

وفي هذا الإطار شرحت "إسراء بسام" مديرة فرع المنطقة الغربية لإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، في تصريح لصحيفة "سبق"؛ أنّ هذه المنازل لا تكتفي بالتحكم عن بُعد، بل تستبق احتياجات سكانها بشكل تلقائي؛ مما يخلق تجربة سكنية غير مسبوقة تشمل فتح الكراجات، وضبط درجات التكييف، وتفعيل أنظمة الصوت، وحتى اختيار القنوات المفضلة على شاشات التلفاز.