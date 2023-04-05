سيكون مشاهداً طوال الليل.. فلكية جدة: "بدر رمضان" يزيّن السماء اليوم

يُشار إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيتأخر شروق القمر بنحو ساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.