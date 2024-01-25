"الدلامي" يطّلع على نتائج عمل معدّة إعادة تدوير الإسفلت في الموقع بالمدينة المنورة

تفقّد الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، سيرَ أعمال الطرق القائمة بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، ووقف على عمل معدّة حديثة تعمل على إعادة تدوير الإسفلت في الموقع مباشرة؛ حيث قدّم الفريقُ الهندسي شرحًا كاملًا عن سير عمل المعدة، والنتائج التي تحقّقت، وذلك في إطار جهود الهيئة في تبني أحدث المعدات في قطاع الطرق بمعايير ومواصفات تحقق رفع مستوى السلامة على الطرق.
ورافقه خلال الجولة أمينُ منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، ووكيل الوزارة للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ومدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة المهندس صابر الحربي.
وتعمل المعدّة على كشْط الإسفلت وإعادة التدوير والرصف في نفس الموقع؛ وذلك باستخدام المياه لمعالجة الإسفلت بدلًا من الحرارة؛ مما يسهم في توفير "23%" من استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تهدف للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتوفير الوقت والجهد، وتسريع عملية معالجة الطرق، بالإضافة لرفع مستوى السلامة على الطرق.
وتقوم المعدّة بعملها على 4 مراحل؛ تشمل: كشط الطبقة العلوية من الإسفلت بسماكة "5-10" سم في المرحلة الأولى، وخلط الإسفلت المكشوط مع موادّ أخرى لإعادة تدويره في المرحلة الثانية، ثمّ وضع الأسفلت المعاد تدويره مرة أخرى وتسويته على الطريق في المرحلة الثالثة، وأخيرًا دكّ الأسفلت ومساواته على السطح؛ ليكون جاهزًا للاستخدام.
وتعمل الهيئة العامة للطرق على توسيع استخدام أحدث المعدّات والتقنيات التي تُسْهم في تحقيق استراتيجيتها لقطاع الطرق، التي تركّز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف الهيئة إلى رفع مؤشّر جودة الطرق في المملكة لمستوى عالمي سادس، وتقليل عدد الوفيات إلى أقلّ من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.