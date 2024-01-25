"الدلامي" يطّلع على نتائج عمل معدّة إعادة تدوير الإسفلت في الموقع بالمدينة المنورة

تفقّد الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، سيرَ أعمال الطرق القائمة بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، ووقف على عمل معدّة حديثة تعمل على إعادة تدوير الإسفلت في الموقع مباشرة؛ حيث قدّم الفريقُ الهندسي شرحًا كاملًا عن سير عمل المعدة، والنتائج التي تحقّقت، وذلك في إطار جهود الهيئة في تبني أحدث المعدات في قطاع الطرق بمعايير ومواصفات تحقق رفع مستوى السلامة على الطرق.