عندما سحبت أمريكا صواريخها من السعودية.. "الساعد": هذا ما فعلته اليونان ولن ينساه السعوديون

ويروي "الساعد" موقفًا رائعًا لليونان لا ينساه السعوديون، ويقول: "لم يكن اختيار الأمير محمد بن سلمان أثينا لتكون بوابته لأوروبا إلا رسالة بالغة الوضوح، فالأصدقاء الحقيقيون يظهرون وقت المحن، والمصالح تتقدم على المجاملات، والسعوديون لا ينسون أصدقاءهم الحقيقيين.. لقد قدمت اليونان نفسها للسعوديين واحدة من أنبل أصدقائها، فعندما قامت الإدارة الأمريكية الحالية (المتطرفة) بسحب بطاريات باتريوت من السعودية فور تَسَلمها سُدة الحكم بحجة الحياد في الحرب على الحوثيين؛ وهي للتذكير بطاريات دفاعية وليست هجومية مهمتها إسقاط الصواريخ الإيرانية الحوثية القادمة باتجاه الأعيان المدنية والمدن المكتظة والمطارات بل والحرم المكي الشريف، وليست هجومية تطلق باتجاه المدنيين اليمنيين؛ قامت اليونان النبيلة بإرسال منظومتها من بطاريات الباتريوت مع أطقمها ونشرتها في السعودية للمشاركة في التصدي للإرهاب (الحوثي الإيراني)؛ على الرغم من أن اليونان تعيش هي الأخرى في تحديات عسكرية في محيطها الجغرافي، ومع ذلك كانت مبادرة شجاعة، فعل عكسها مَن كان حليفًا في البيت الأبيض".