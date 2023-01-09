بحضور أكثر من 57 دولة.. "وزارة الحج" تنظم أكبر مؤتمر لخدمات الحج والعمرة

كما يعــد المؤتمــر والمعــرض الذي انطلق اليوم في جدة نافــذة هامــة لتوطيــد أواصر التواصــل مــع جميع دول وشــعوب العالــم العربــي والإسلامي إقليميـًـا وعالميًــا، انطلاقًا مــن رؤيـة المملكـة 2030، لتقـديم استـراتيجية متكاملـة لتطويـر منظومـة الحـج والعمـرة عـر تسـخير الطاقات والإمكانـات لخدمـة ضيـوف الرحمـن، حيث تبـذل المملكـة العربيـة السـعودية جهـود حثيثـة لتحسـن وتسـهيل رحلــة ضيــوف الرحمــن، وتقديــم البرامــج والمبــادرات النوعيــة، والعمــل علــى تطويــر عمليــات اتخــاذ القــرار واسـتدامة جـودة الخدمـات، ولتذليل التحديات واسـتشراف التوجهات المسـتقبلية في منظومة خدمـات الحـج والعمـرة، حيـث تسـعى الـوزارة بالتعـاون مع جميـع شركائها في مختلـف القطاعات لتحقيـق التميز والاستدامة فـي مجـال خدمة ضيـوف الرحمن مسـتنيرة برؤية المملكـة العربية السـعودية 2030.