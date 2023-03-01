أمن الدولة: ضبط تشكيل عصابي امتهن الاحتيال على أفراد وكيانات وهيئات

ورئاسة أمن الدولة إذ تُعلن عن ذلك فإنها تحذر من الانسياق وراء مثل تلك الاتصالات وتدعو إلى عدم الاستجابة لها وعدم الإدلاء بأي معلومات عن هوياتهم وحساباتهم البنكية، وتؤكد على أهمية إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عمَّا يرد من تلك الاتصالات والرسائل على الهاتف (330330) أو مركز العمليات الميدانية رقم (990) في رئاسة أمن الدولة.