وزارة التعليم تعلن مواعيد التقديم على الترقيات للمراتب 13 فما دون

وحدّدت الوزارة فترة التقديم على الترقيات للمراتب العاشرة فما دون من 22 رمضان إلى 12 شوال 1445هـ، على أن يكون التقديم للمراتب 11 و12 و13 خلال الفترة 15 - 21 شوال المقبل، وذلك من خلال منصة (مسار) الإلكترونية.