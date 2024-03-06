وزارة التعليم تعلن مواعيد التقديم على الترقيات للمراتب 13 فما دون

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، عن مواعيد التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف الإدارية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، للمراتب 13 فما دون.
وحدّدت الوزارة فترة التقديم على الترقيات للمراتب العاشرة فما دون من 22 رمضان إلى 12 شوال 1445هـ، على أن يكون التقديم للمراتب 11 و12 و13 خلال الفترة 15 - 21 شوال المقبل، وذلك من خلال منصة (مسار) الإلكترونية.
وأكدت وزارة التعليم أن الترقيات الوظيفية لمنسوبيها تأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها لتعزيز الأداء الوظيفي والارتقاء بالمسيرة المهنية للموظفين والموظفات؛ بما يسهم في رفع كفاءة العمل ويحقق أهداف المنظومة التعليمية.
وأوضحت "التعليم" أن الترقيات الإدارية لمنسوبيها تراعي تحقيق العدالة، وتتم وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.