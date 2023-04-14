أهالي قرى بالعرضيات: السيول قطعت الطرق علينا والبلدية تعتذر والنقل لا يتفاعل

وتفصيلاً، قال الأهالي في محافظة العرضيات لـ"سبق" إن قرى الطائف وقرضبيل وثمران والمتنة تنقطع تماماً مع السيول الجارفة التي تملأ وادي الجوف الكبير وبالتالي تتوقف حياتهم حيث يتغيب أبناؤهم عن المدارس والموظفين عن أعمالهم بل إن انقطاع الطريق يقطع الطب المنزلي عن الوصول لمرضاه في تلك القرى ويعطل كذلك الخروج بالحالات الطارئة مهما كانت، وقد سبق قبل فترة وجيزة أن جرفت السيول شاحنة تعود للبلدية حاولت عبور الوادي.