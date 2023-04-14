أهالي قرى بالعرضيات: السيول قطعت الطرق علينا والبلدية تعتذر والنقل لا يتفاعل
ناشد أهالي عدة قرى بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة المسؤولين في وزارة النقل وإمارة مكة المكرمة، حل معاناتهم من انقطاع الطرق المؤدية للقرى نتيجة السيول الجارفة من وادي الجوف العملاق والتي تقطعهم لعدة أيام عند هطول الأمطار.
وتفصيلاً، قال الأهالي في محافظة العرضيات لـ"سبق" إن قرى الطائف وقرضبيل وثمران والمتنة تنقطع تماماً مع السيول الجارفة التي تملأ وادي الجوف الكبير وبالتالي تتوقف حياتهم حيث يتغيب أبناؤهم عن المدارس والموظفين عن أعمالهم بل إن انقطاع الطريق يقطع الطب المنزلي عن الوصول لمرضاه في تلك القرى ويعطل كذلك الخروج بالحالات الطارئة مهما كانت، وقد سبق قبل فترة وجيزة أن جرفت السيول شاحنة تعود للبلدية حاولت عبور الوادي.
وأضاف الأهالي في خطاب رُفع لمحافظة العرضيات - حصلت "سبق" على نسخة منه - "كانت آليات البلدية تقوم بصيانة الطريق، ولكنها اعتذرت مؤخراً بحجة أنه يتبع لوزارة النقل، وبالتواصل معهم عبر الرقم الموحد كان الرد بأن الموقع خارج النطاق، وبعد ذلك تمت الصيانة تلاها أمطار وسيول قطعت الطريق ولم تعد الآليات للموقع ".
وقال الأهالي: " حكومتنا سخية وتبذل الغالي والنفيس لراحة المواطن، نطالب بحل لهذا الوادي إما بكوبري أو عبّارات، كما نطالب بتخصيص فرقة لصيانة الطرق وتعهد صيانتها أسوة بباقي المواقع المماثلة ".
وعرضت "سبق" الشكوى على المهندس خالد سباح العتيبي مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة منذ 2 أبريل ولكن لم تجد رداً حتى تاريخه، فيما أكد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف متابعة المحافظة للشكوى.