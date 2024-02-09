الفنانة فاطمة الغامدي: الرسم مدرسة ومجال للتعبير عن الذات وإزالة الهموم

وقالت لبرنامج mbc في أسبوع: "بدايتي مع الرسم كانت من الطفولة دون أن أدرك وقتها المعنى الحقيقي والعميق لهذا الفن، ولكن في مراهقتي اكتشفت أنني لا أستطيع التعبير عن مشاعري بالكلام، مما دفعني ذلك للبحث عنها والعيش معها في لوحاتي".