"الفعيم": مؤتمر مواجهة الكراهية فرصة لإيضاح رسالة السلام والمحبة التي يحث عليها الإسلام

وبيّن "الفعيم" أن السعودية لها حضورها الفاعل في المؤتمرات الدولية المتخصصة في إبراز سماحة الإسلام وعظمته ومبادئه السمحة البعيدة تمامًا عن التطرف والغلو؛ مؤكدًا أن وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سبّاقة لرعاية ودعم كل عمل رشيد يساهم في إعانة المسلمين ووحدتهم وترابطهم والتصدي للظواهر السلبية ومنها ظاهرة الكراهية والعنف.