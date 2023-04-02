مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحتفي بالأطباء الاستشاريين الأوزباكستانيين الذين أنهوا تدريبهم في الجراحة العامة وجراحة السمنة وجراحة المخ والأعصاب

حيث تلقى الأطباء المتدربين الذين يعملون كرؤساء أقسام في عدد من أبرز المستشفيات الأوزبكية، تدريباً عملياً ونظرياً عالي القيمة في تخصصاتهم، كما اطلعوا على الخبرات العلمية والعملية المميزة للمجموعة، وعلى بيئة العمل والأنظمة المطبقة، والخدمات التي يقدمها المستشفى، وذلك في إطار تفعيل مذكرة تعاون مشترك كانت المجموعة قد وقعتها مع وزارة الصحة الأوزبكية، وتعد خطوة تدريب أطباء من خارج المملكة والإقليم تأكيداً على المكانة والإمكانات الكبيرة والتجربة الثرية المميزة التي تحظى بها المجموعة.