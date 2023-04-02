مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحتفي بالأطباء الاستشاريين الأوزباكستانيين الذين أنهوا تدريبهم في الجراحة العامة وجراحة السمنة وجراحة المخ والأعصاب

احتفت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بالدفعة الأولى من الأطباء الاستشاريين الأوزباكستانيين، الذين أكملوا تدريبهم المكثف، المعادل لبرامج الزمالة الطبية في كل اختصاص، واستمر لمدة "3" أشهر، بمستشفى الريان في أقسام الجراحة العامة، وجراحة السمنة، وجراحة المخ والأعصاب.
حيث تلقى الأطباء المتدربين الذين يعملون كرؤساء أقسام في عدد من أبرز المستشفيات الأوزبكية، تدريباً عملياً ونظرياً عالي القيمة في تخصصاتهم، كما اطلعوا على الخبرات العلمية والعملية المميزة للمجموعة، وعلى بيئة العمل والأنظمة المطبقة، والخدمات التي يقدمها المستشفى، وذلك في إطار تفعيل مذكرة تعاون مشترك كانت المجموعة قد وقعتها مع وزارة الصحة الأوزبكية، وتعد خطوة تدريب أطباء من خارج المملكة والإقليم تأكيداً على المكانة والإمكانات الكبيرة والتجربة الثرية المميزة التي تحظى بها المجموعة.
وأكد عدد من الأطباء استفادتهم البالغة من التدريب والتأهيل، ومن الاحتكاك مع الأطباء السعوديين والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، وأشادوا بإمكانيات المستشفى والتجهيزات عالية المستوى، كما قدموا شكرهم وتقديرهم للمجموعة على ما وصفوها بالفرصة التدريبية الكبيرة التي وفرتها لهم، وأسهمت في تطوير وتعزيز قدرات الأطباء المتدربين، وثمنوا الخبرات العملية والعلمية والتجربة الغنية لأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية في مجال التدريب والتعليم الطبي، مؤكدين أن الدورة التدريبية المكثفة كانت ناجحة بكل المقاييس، مما يشجع على تعزيز التعاون والعمل على توسيع مجالاته.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحرص دوماً على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والخدمات الصحية، وقد أصبحت مقصداً تعليمياً وتدريبياً للعديد من الجهات الصحية الإقليمية والعالمية، إذ تخرج منها مؤخراً أكثر من 320 ممارساً صحياً في برامج الزمالة والدبلومات بحفل أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وكانت المجموعة قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وشركة إدارة صندوق الاستثمار المباشر في جمهورية أوزباكستان.