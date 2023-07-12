"المفرج": نظام المساهمات العقارية يضمن رفع مستوى الشفافية والإفصاح

وأشار "الشويعر" عبر حسابه بموقع "تويتر" إلى أبرز أهداف النظام، التي تتمثل في: حماية حقوق جميع الأطراف، ورفع الشفافية، والحد من تعثر المساهمات، وخلق فرص استثمارية كبيرة.. وغيرها، ولضمان إقامة المساهمات وفق أجود الممارسات وأعلى المعايير، وضع سلسلة من الإجراءات والاشتراطات والأحكام.