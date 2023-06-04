محليات

"911" يتلقى 2,714,723 اتصالاً خلال شهر مايو الماضي

في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية
"911" يتلقى 2,714,723 اتصالاً خلال شهر مايو الماضي
واس
واس

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية 2,714,723 اتصالاً خلال شهر مايو من عام 2023 م، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبَلة في منطقة مكة المكرمة 947,771 مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبَلة إلى 1,227,912 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 539,040 مكالمة، بإجمالي 2,714,723 مكالمة في المناطق.

911
المركز الوطني للعمليات الأمنية

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