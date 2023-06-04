"911" يتلقى 2,714,723 اتصالاً خلال شهر مايو الماضي

وبلغ عدد المكالمات المستقبَلة في منطقة مكة المكرمة 947,771 مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبَلة إلى 1,227,912 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 539,040 مكالمة، بإجمالي 2,714,723 مكالمة في المناطق.