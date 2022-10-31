العساف لـ"سبق": قمة الجزائر تحدٍّ كبير لاستنقاذ الأمن القومي العربي المشترك

وقال "العساف" إن الدولتَيْن الليبية واليمنية على وجه الخصوص بحاجة لوجود الحكومة الشرعية لهما، ومساندتهما على تحقيق هذا الحق. وكذلك دعم السودان في مسيرته الساعية للانعتاق من الدخول في النفق المظلم، والوقوف مع سوريا والعراق ولبنان من أجل وحدتها، والتحرر من الولاءات لقوى تدميرية إقليمية، لا ترى فيها سوى محطة في مشروعها التدميري للمنطقة.