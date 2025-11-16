نجاح عملية نادرة لتجميل حوض الكلية لشابة عشرينية بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى العيادات الخارجية وهي تعاني من أعراض مستمرة، حيث خضعت لفحوصات سريرية ومخبرية دقيقة، بالإضافة إلى الأشعة المقطعية والمسح الذري. وكشفت نتائج الفحوصات عن وجود انسداد خلقي في حوض الكلية اليمنى منذ الولادة، فيما أظهر الفحص النووي أن وظائف الكلية ما تزال في الحدود الطبيعية، مما استدعى التدخل الجراحي العاجل.