نجاح عملية نادرة لتجميل حوض الكلية لشابة عشرينية بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء عملية نوعية ونادرة لشابة سعودية تبلغ من العمر 26 عامًا، كانت تعاني لسنوات من آلام مزمنة في الجانب الأيمن والتهابات متكررة في المسالك البولية دون تحسن رغم تلقيها علاجات متعددة.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى العيادات الخارجية وهي تعاني من أعراض مستمرة، حيث خضعت لفحوصات سريرية ومخبرية دقيقة، بالإضافة إلى الأشعة المقطعية والمسح الذري. وكشفت نتائج الفحوصات عن وجود انسداد خلقي في حوض الكلية اليمنى منذ الولادة، فيما أظهر الفحص النووي أن وظائف الكلية ما تزال في الحدود الطبيعية، مما استدعى التدخل الجراحي العاجل.
وأضاف التجمع أنه جرى نقل المريضة إلى غرفة العمليات حيث أُجريت لها عملية تجميل حوض الكلية بنجاح تام، قبل أن تُنقل إلى قسم التنويم لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية وقد غادرت المستشفى لاحقًا وهي بحالة صحية مستقرة ولله الحمد.
وأكد التجمع الصحي أن هذه الحالة من الحالات النادرة والنوعية، إذ تبلغ نسبة حدوثها حالة واحدة من بين كل ألف حالة، فيما يمثل إجراؤها للمرة الأولى في محافظة العلا خطوة نوعية تعكس ما يشهده تجمع المدينة المنورة الصحي من تطور في الخدمات التخصصية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.