"المنافسة" تغرّم 13 شركة 36.9 مليون ريال لاتفاقها على الأسعار

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تركزت على ممارسات من شأنها تقييد المنافسة والإضرار بالسوق، حيث جرى التنسيق بين منشآت عاملة في القطاعات ذاتها على تثبيت أو التأثير في الأسعار، بما يخالف أحكام نظام المنافسة.