أمانة نجران تزيل أكثر من 2100 طن نفايات منزلية وتجارية

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس منصور همام، أنه جرى تنظيف 1497 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ 506971 مترًا طوليًا للطرق، وغسيل 1259 مترًا طوليًا للأرصفة، وكنس يدوي لـ 51067 مترًا طوليًا، ورفع 4981 م3 من النفايات ذات الحجم الكبير، ورفع 176 م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر، و 284 م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 3571 مترًا طوليًا من الحشائش، ورفع 19 جثة لحيوانات نافقة، وإزالة 3 مركبات تالفة و10 لوحات إعلانية مخالفة.