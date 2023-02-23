مصرف الراجحي يرعى كأس السعودية العالمي لسباق الخيل

وقع مصرف الراجحي اتفاقية رعاية " كأس السعودية " 2023 م لسباق الخيل في نسخته الرابعة والذي يعد أغلي سباق خيل في العالم بجوائز إجمالية تتجاوز 35 مليون دولار، والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تحت شعار " نسابق العالم".
وسيكون المصرف بموجب الاتفاقية الشريك البلاتيني لكأس السعودية وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
تم توقيع العقد في نادي الفروسية في الرياض، حيث مثل مصرف الراجحي الأستاذ عبد الله بن سعد الجبر رئيس مجموعة التسويق وتجربة العميل المكلف، فيما مثل نادي سباقات الخيل الاستاذ زياد المقرن الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل.
ويقام سباق السعودية بتنظيم نادي سباق الخيل يومي الجمعة والسبت المقبلين 24 و25 فبراير، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في مدينة الرياض بمشاركة عالمية من 22 دولة، وبإجمالي طلب مشاركات بلغ 1400 طلبا.
وتم اختيار شعار " نسابق العالم " في هذه النسخة لتجسيد رؤية المملكة الطموحة التي تسابق العالم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن، تحقيقًا لمستهدفات الرؤية التي من شأنها زيادة رفعة ومكانة المملكة على المستوى الدولي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي سموّ وليّ العهد، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
ويهدف المصرف من شراكته الرئيسة لهذا الحدث المهم والذي يعد من الإنجازات الرياضية العالمية التي تقوم المملكة العربية السعودية بإستضافتها الى المساهمة في هذا النشاط العالمي الكبير الذي يدعم توجه المملكة للسباقات العالمية لكي تصبح مركزا لجذب السياحة والرياضة تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما ان هذه المشاركة تأتي ضمن دعم المجتمع الرياضي، والاسهام في انتشار هذه الرياضة العريقة التي تمثل احدى ملامح الثقافة العربية والسعودية ولها في وجدان الجميع مكانة خاصة. ويحرص مصرف الراجحي على المشاركات الرياضية المحلية والعالمية التي تسهم في الترويج للمملكة العربية السعودية إضافة الى نشر الوعي المجتمعي والتشجيع على المشاركة في سباقات الخيل كأحد الرياضات المهمة في العالم.
وكان المصرف قد رعى السباق نفسه في نسختيه الثانية والثالثة والتي حققت حضورا عالميا ومحليا منقطع النظير.