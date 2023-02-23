مصرف الراجحي يرعى كأس السعودية العالمي لسباق الخيل

ويهدف المصرف من شراكته الرئيسة لهذا الحدث المهم والذي يعد من الإنجازات الرياضية العالمية التي تقوم المملكة العربية السعودية بإستضافتها الى المساهمة في هذا النشاط العالمي الكبير الذي يدعم توجه المملكة للسباقات العالمية لكي تصبح مركزا لجذب السياحة والرياضة تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما ان هذه المشاركة تأتي ضمن دعم المجتمع الرياضي، والاسهام في انتشار هذه الرياضة العريقة التي تمثل احدى ملامح الثقافة العربية والسعودية ولها في وجدان الجميع مكانة خاصة. ويحرص مصرف الراجحي على المشاركات الرياضية المحلية والعالمية التي تسهم في الترويج للمملكة العربية السعودية إضافة الى نشر الوعي المجتمعي والتشجيع على المشاركة في سباقات الخيل كأحد الرياضات المهمة في العالم.