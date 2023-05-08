أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمة الترجمة بالمسجد الحرام

قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام، من غير الناطقين باللغة العربية؛ ممثلة في وكالة اللغات والترجمة، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، ولضمان وصولهم إلى كل الخدمات التي تقدّمها الرئاسة بلغاتهم.
وقال وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي: قدمت الوكالة -ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني- خدمات الترجمة باللغات المختلفة إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد خلال الشهر الماضي؛ مكنتهم من الوصول بشكل سريع وفعال لكل الخدمات التي تنفذها مثل خدمة التعريف بتطبيق منصة منارة الحرمين عبر الباركود الذكي، والاستفادة من الدروس والخطب المقامة في أروقة المسجد الحرام وترجمتها فوريًّا لهم باللغات المعتمدة، وتوزيع السماعات الإلكترونية للاستماع إليها عبر أثير إذاعة FM.
وأضاف: وصلت هذه الخدمات ومضاعفتها لأعداد من المستفيدين من خدمات الإرشاد المكاني باللغات خلال الشهر الماضي، إلى ما يقارب 3.465.208 مستفيدين من زوار المسجد الحرام.
وأكد "الحميدي" حرص الرئاسة على خدمة ضيوف الرحمن من خلال الخطط التي يتم العمل بها للظهور بالمخرجات المميزة وتسخير التقنية الحديثة والسهلة، للاستفادة من الخدمات بالشكل الأمثل تزامنًا مع الزيادة العددية الكبيرة لرواد المسجد الحرام لهذا العام.