أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمة الترجمة بالمسجد الحرام

وقال وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي: قدمت الوكالة -ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني- خدمات الترجمة باللغات المختلفة إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد خلال الشهر الماضي؛ مكنتهم من الوصول بشكل سريع وفعال لكل الخدمات التي تنفذها مثل خدمة التعريف بتطبيق منصة منارة الحرمين عبر الباركود الذكي، والاستفادة من الدروس والخطب المقامة في أروقة المسجد الحرام وترجمتها فوريًّا لهم باللغات المعتمدة، وتوزيع السماعات الإلكترونية للاستماع إليها عبر أثير إذاعة FM.