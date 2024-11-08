بمشاركة "السلمي".. انطلاق القمة العاشرة لرؤساء برلمانات "العشرين" في البرازيل

وأكّد أن المملكة حرصت على رعاية وتنمية العمل الخيري والإنساني وتطويره، مشيراً إلى ما قدّمته خلال الفترة من عام 1975 إلى عام 2024 من مساعدات إنمائية تقارب 133 مليار دولار شملت 171 دولة حول العالم ونُفّذ بها أكثر من 7090 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا وتنمويًا، كما يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاليًا على أكثر من 1700 مشروع لمكافحة الجوع والفقر حول العالم.