أوبو تطرح خاصية "الصور الحية" Livephoto لهاتف رينو 12 عبر التحديث الهوائي OTA

أعلنت أوبو (OPPO) عن إطلاق خاصية "الصور الحية" Livephoto الخاصة بهاتف رينو 12، وذلك في أعقاب الإطلاق الناجح لأحدث سلسلة من هواتفها الرائدة في مجال تصوير البورتريه.
وستُتاح هذه الخاصية المميزة للعملاء، اعتبارًا من 31 يوليو 2024 من خلال التحديث الهوائي (OTA). وتتميز خاصية الصور الحية Livephoto المتوفرة في هاتف رينو 12، بإمكانيات فائقة على مستوى إحياء الصور الثابتة من خلال إضافة عناصر حركية إليها، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق تحول إيجابي ملموس في مجال التصوير، يُمكّن المستخدمين من التقاط أسعد وأهم اللحظات في حياتهم بتقنيات استثنائية.
من خلال خاصية "الصور الحية" Livephotos ، يمكن للمستخدمين التقاط ومشاركة أبرز اللحظات وأكثرها أهمية في حياتهم اليومية، والاستفادة من تقنية التقاط الصور عبر البعد البؤري لعدسة الكاميرا وفق مختلف المسافات البصرية، ومن ثم تنقيح هذه الصور وإضافة مؤثرات جمالية من شأنها تعزيز مستويات وشكل الصور الملتقطة. كما تتيح هذه الخاصية ابتكار صور بإطار خاص يعكس الشخصية المتفردة، ونشرها مباشرة على منصة إنستغرام على خاصية Stories. كما تُعتبر هذه الخاصية مثالية لالتقاط الصور، التي قد تتضمن تفاصيل حركية متنوعة مثل تطاير الشعر مع الرياح، والحيوانات الأليفة المرحة، ولعب الأطفال، والزهور المتمايلة مع النسيم، والأمواج التي تضرب الشاطئ، وغيرها. ستساهم ميزة الصور الحية Livephoto ، في إضافة بعدٍ جديد للتصوير الفوتوغرافي العادي، وتعزيز جمالية الصور التي يتم التقاطها بعدسة كاميرات الهاتف، من خلال إضفاء الحركة والحيوية.
تواصل OPPO جهودها لتعزيز تجربة المستخدم من خلال الابتكار والتحديثات المستمرة. وتندرج هذه الخطوة المتمثلة في إطلاق وتوفير خاصية الصور الحية Livephoto، في إطار جهودها هذه وسعيها المستمر لتوفير أحدث التقنيات التي تتيح للمستخدمين التقاط ومشاركة أجمل وأهم اللحظات بطرق متطورة ومجدية وسلسة.