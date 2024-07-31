أوبو تطرح خاصية "الصور الحية" Livephoto لهاتف رينو 12 عبر التحديث الهوائي OTA

من خلال خاصية "الصور الحية" Livephotos ، يمكن للمستخدمين التقاط ومشاركة أبرز اللحظات وأكثرها أهمية في حياتهم اليومية، والاستفادة من تقنية التقاط الصور عبر البعد البؤري لعدسة الكاميرا وفق مختلف المسافات البصرية، ومن ثم تنقيح هذه الصور وإضافة مؤثرات جمالية من شأنها تعزيز مستويات وشكل الصور الملتقطة. كما تتيح هذه الخاصية ابتكار صور بإطار خاص يعكس الشخصية المتفردة، ونشرها مباشرة على منصة إنستغرام على خاصية Stories. كما تُعتبر هذه الخاصية مثالية لالتقاط الصور، التي قد تتضمن تفاصيل حركية متنوعة مثل تطاير الشعر مع الرياح، والحيوانات الأليفة المرحة، ولعب الأطفال، والزهور المتمايلة مع النسيم، والأمواج التي تضرب الشاطئ، وغيرها. ستساهم ميزة الصور الحية Livephoto ، في إضافة بعدٍ جديد للتصوير الفوتوغرافي العادي، وتعزيز جمالية الصور التي يتم التقاطها بعدسة كاميرات الهاتف، من خلال إضفاء الحركة والحيوية.