محليات
عسير.. "الأمن البيئي" تضبط مخالفًا بحوزته أكثر من مترين مكعبين من الحطب المحلي
تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.. وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لتخزينه حطبًا محليًا في منطقة عسير، بحوزته أكثر من مترين مكعبين من الحطب المحلي.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16،000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.