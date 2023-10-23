فوترة أكثر من 17 مليون م2 من مساحات الأراضي البيضاء بمكة المكرمة.. و1,3 مليون م2 دخلت حيز التداول

كشف برنامج الأراضي البيضاء عن فوترة أكثر من 17 مليون م2 من مساحات الأراضي ضمن الدورة السابعة من المرحلة الأولى بمكة المكرمة للعام 1445/1446هـ، مبيناً أنه تم إصدار 84 "فاتورة رسم" خلال شهر أكتوبر الجاري على 67 أرضاً واقعةً داخل النطاق العمراني المعلن للمرحلة الأولى بمكة المكرمة، والتي يمكن أن توفر نحو 31 ألف وحدة عقارية فيما لو تم تطويرها وإعمارها.