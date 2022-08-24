"فنون العمارة" تدعو المعماريين إلى المشاركة في بينالي البندقية 2023

وأضافت: "هذه النسخة من البينالي تبحث عن حلول معمارية لقضايا اجتماعية إنسانية معاصرة، لاسيما أنّ طبيعة المعماري تحثّه على استمرارية البحث عن الحلول والابتكارات"، مشيرة إلى أنّ الهيئة حرصت على فتح المشاركة للمعماريين والباحثين والمختصين كافة عبر هذه النسخة؛ محاولةً منها لاكتشاف المواهب ودعمها، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير أفضل المشاركات.